VIDEO | Sotsiaalministeeriumist sule sappa saanud Marika Priske: kriis on mind räsinud

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo teevad valitsusele ettepaneku kutsuda ametist tagasi praegune sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske, teatas sotsiaalministeerium.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles kell 15 alanud pressikonverentsil, et Covid-19 kriis on pannud ülisuured ootused väga paljudele riigijuhtidele, ametnikele, tervisevaldkonnale. „Kriisi ajal on tehtud palju häid otsuseid, aga ka vigu,“ tunnistas Kiik. „Kindlasti ei tähenda tänane pressikonverents seda, et me kuidagi alahindaks kantsler Marika Priske panust.“

Kiige sõnul on jõutud siiski arusaamisele, et Marika Priske asemel tuleb leida uus kantsler, kes püüaks teha paremini. „Kas see õnnestub ja olukord kiiresti paraneb, näitab aeg,“ ütles Kiik.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ütles, et ehkki ta on Marika Priskele tehtud töö eest väga tänulik, vajab sotsiaalministeerium nagu iga teinegi organisatsioon muutust. „Sotsiaalministeeriumi valitsemisala ei olnud tervikuna nii ulatuslikuks kriisiks valmis,“ tõdes Riisalo.

„Juhtimine ja koordineerimine vajab [sotsiaalministeeriumis] teist käiku,“ lisas Riisalo. „Sellised muutused saavad tulla uute inimestega.“

Kantsleriametist lahkuv Marika Priske tõdes, et ühiskondlik ootus ja surve olid suured. „Kõige olulisem on, et inimesed ministeeriumis saaksid töörahu. Kui kantsleri vahetus aitab sellele kaasa, siis ma mõistan ministrite otsust,“ lausus ta.

Priske tunnistas, et kriis on ka teda ennast räsinud ja tippjuhina peab ta arvestama, et sellisel juhul võib juhivahetus organisatsioonile tõepoolest kasuks tulla. „Mulle helistas reede õhtul riigisekretär (Taimar Peterkop – toim.) ja teatas, et on ootus, et peaksin ametist lahkuma,“ avaldas Priske, kuidas lumepall veerema hakkas.