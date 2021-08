VIDEO | PEASÜÜDLANE VÕI POLIITILINE OHVER? Kogenud kantsler sunniti lahkuma

Ajal, kus sotsiaalministeerium vajas tervisekriisi haldamiseks võimekat juhti, oli kantsler Marika Priske paljude arvates justkui maa alla vajunud. „Täiesti uskumatu, et sotsiaalministeeriumi kantsler on sellise kriisi ajal täiesti kadunud! Ja kui on vaja rasketele küsimustele vastata, poetakse peitu,“ avaldas üks Õhtulehega vestelnud riigiametnik läinud nädalal imestust.