Sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske saab kinga, ühtlasi jääb nõuniku kohast ilma Maris Jesse  

Esmaspäeval sai selgeks, et sule saab sappa kantsler Marika Priske. Peagi pidi lõppema asekantsler Maris Jesse ametiaeg, kes aga pidi esmaste plaanide kohaselt saama Priske nõunikuks. Nüüd on selgunud, et sellest ametikohast jääb ta ilma.