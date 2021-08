SUHTED TERAVNEVAD VEELGI! USA hoiatab: Hiina ehitab agressiivselt sadu uusi tuumabaase 

Hiina väidab, et nad ei tea ehitustöödest midagi. Uute tuumabaaside rajamine tuleb esile olukorras, kus USA ja Hiina suhted on aastakümnete halvimad. Nende suhted on teravad mitmel teemal, näiteks kaubandus, tehnoloogia, küberturvalisus, inimõigused ja Hiina ennastkehtestav välispoliitika president Xi Jinpingi käe all. Muidugi ei saa praegust vastasseisu kuidagi võrrelda külma sõja aegse Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu (NSVLi) ja USA vahelise olukorraga.

Ekspertide hinnangul on seal ballistilised raketid (DF-41), mille lennukaugus võib olla 12 000 kilomeetrit. Sedasi ulatub rakett lendama põhimõtteliselt kõikjale USA maismaal. Küsimus on, et miks Hiinal neid rakette nii palju vaja on. Baaside paigutamine sedavõrd suurele alale teeb nende tabamise oluliselt raskemaks. Analüütikud arvavad, et paljud baasid on peibutiseks ja Hiina hakkab baaside vahel rakette liigutama. Sedasi saavad nad ohtlikku arsenali varjata.