KULTUURIŠOKIST UUE KODUMAANI! Eestis elav nigeerlanna: „Kui esimest korda musta leiba maitsesin, olin täiesti müüdud.“ 

Nigeeriast pärit särtsakas moedisainer Damilola Adeyemi otsustas tulla Eestisse õppima, kuid jäi siia lausa elama. „Alguses oli suur kultuurišokk, kuid nüüd on Eestist saanud minu kodu,“ räägib aafriklanna. Ta on siin hakanud armastama musta leiba ja vanalinna, kuid on omal nahal tundnud ka rassismi ning masendust.