ÜLEVAADE | Millised piirangud hakkavad tänasest kehtima? 

Esmaspäevast taastub nina ja suu katmise kohustus ühistranspordis, et vähendada piiratud ruumiga ühissõidukites koroonaviirusega nakatumist. Maski ei pea kandma alla 12aastased lapsed ega siis, kui see pole tervislikel põhjustel või muid olulisi põhjusi arvestades mõistlik.

Üritustel ja tegevustes, mille eel ei kontrollita külastajate nakkusohutust ehk tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või negatiivse testi kohta, on alates 2. augustist siseruumides lubatud kuni 500 ning õues kuni 1500 osalejat. Seni võib sellistel sisetingimustes toimuvatel üritustel ja korraldatavates tegevustes osaleda kokku kuni 1000 ning välitingimustes kuni 5000 inimest.

Kauplustes ja teeninduskohtades ning toitlustusasutuste siseruumides kehtivad edasi senised piirangud. See tähendab, et inimeste paiknemisel tuleb arvestada hajutatust ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Avalikes siseruumides on maski kandmine soovitatav.