Riigikogu erikomisjoni ette astuvad ministrid andsid aru vaktsineerimise korraldamisest

Riigikontrolör teatas eelmisel nädalal avaldatud märgukirjas, et riigil puudub ajakohane vaktsineerimisplaan ning seni esitatud eesmärgid ei ole mõõdetavad. Erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu tõdes, et pärast selgituste kuulamist riigikontrolöri välja toodud puudustele ei ole komisjonil kindlust, et ka eelmise nädala teises pooles avalikustatud uus vaktsineerimiskava võimaldab seatud eesmärke täita.

„Oluline on ka see, et lisaks pikemale perspektiivile oleks igapäevaselt kasutuses ka lühemad eesmärgid, mis aitaks kohe märgata, kui seatud rajalt hakatakse kõrvale kalduma või jäädakse kusagile toppama. Siis on suurem tõenäosus võimalikele vigadele kiiremini ja efektiivsemalt reageerida,“ ütles Reinsalu.

Komisjoni esimees lisas, et prioriteetne on ka koolide avatus ja õpilaste vaktsineerimine. „Kuulsime, et koolid on aktiivsed ja vaktsineerimisest huvitatud, kuid hea ei ole see, et palju on teha veel nüüd, kui kooliaasta alguseni on vähem kui kuu,“ sõnas ta.

Erikomisjon kohtub Reinsalu sõnul lähiajal erameditsiiniettevõtete, haridusvaldkonna ja omavalitsuste esindajatega, et kuulata ära ka nende ettepanekud vaktsineerimise tõhustamiseks. „Riigile on oluliselt odavam korraldada vaktsineerimisi ja selle rindel maksimaalselt pingutada, kui et hiljem võimalike piirangute tõttu taas suurt majanduslikku kahju kannatada,“ märkis Reinsalu.

Erikomisjoni liige Annely Akkermann ütles, et riigikontrolöri märgukiri osutas täiesti õigetele puudustele. „Esiteks, ajuti kehtivat Sotsiaalministeeriumis kinnitatud vaktsineerimiskava ei olnudki. Teiseks, polnud püstitatud vahe-eesmärke igaks nädalaks vastavalt riiki saabuvatele vaktsiinidooside arvule. Liiga palju vaktsiinidoose, mis oleksid pidanud olema juba inimeste õlgades, seisavad laos ajal, kui kolmas laine Delta-tüvega juba tõuseb. Samuti polnud planeeritud muid ressursse, vaktsineerimiskohti ja vaktsineerijaid, süstimiste küllalt tempokaks toimimiseks. Ministeeriumi kantsler on oma taandumisega tunnistanud, et vaktsineerimise korraldus riigis ei ole olnud rahuldav,“ rääkis Akkermann.