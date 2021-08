Politsei tegi Imre Sooäärele trahvi 

Politsei- ja piirivalveamet tuvastas, et 6. aprillil kell 14. 51 sõitis Tesla Risti - Virtsu - Kuivastu - Kuressaare maantee 42,9. kilomeetril, kus lubatud suurim sõidukiirus on 90 km/h, sõidukiirusega 97 km/h +/- 4 km/h, millega ületas lubatud sõidukiirust vähemalt 3 km/h. Väärteomenetluse seadustiku alusel on määratud Imre Sooäärele üheksa euro suurune trahv. „Kiiruskaamera fikseeris hetke, kui olin lõpetanud möödasõidu minu ees aeglasemalt liikunud autost, kes möödasõidu ajal kiirendas. Minu enda auto logi näitas 94 km/h, aga maksin hoiatustrahvi 3 km/h lubatud kiiruse ületamise eest ja kahetsen siiralt nii möödasõitu, kui kiiruse ületamist,“ selgitas Sooäär.