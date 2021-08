Kohus saatis salaja Eestisse tulnud endise Süüria ohvitseri kinnipidamiskeskusesse 

Tänavu 23. aprillil ületas Süüria kodanik Setomaa vallas Võmmorski külas ebaseaduslikult piiri, et Eestisse jõuda ja siin õppima asuda. Isik väitis, et on varasemalt kolmel korral üritanud ebaseaduslikult Venemaalt Eestisse jõuda, kuid Venemaa piirivalveametnikud on ta kinni pidanud. Kinnipeetu väidete kohaselt teenis ta Süürias õhujõududes ohvitserina koos Venemaa vägedega. 2016. aastal pandi ta vangi, sest ta keeldus täitmast käsku, selgub kohtuasjast. Vanglas oli ta üheksa kuud ja lahkus 2017. aastal Venemaale. Ta selgitas, et oli Süürias eeluurimise all ning karistust talle mõistetud ei ole, mistõttu on ta seal tagaotsitav. Venemaal tegeles ta bitcoinide müügiga. Rahvusvahelise kaitse taotluse menetluses väitis mees, et tema Eestisse saabumise eesmärk oli siin varjupaiga taotlemine ning ta tuli Eestisse, sest siin on vähe araablasi ja Eesti on arenenud ilusa loodusega riik.