Tallinna linn selgitab kiirabijuhi vastaseid süüdistusi 

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti poole pöördunud Eesti Kiirabi Töötajate Ametiühing (EKTA) heidab Tallinna kiirabi peaarstile Raul Adlasele ette autoritaarset juhtimisstiili, tagakiusamist ja valeandmete esitamist ning nõuab tema lahkumist. Tallinna kiirabi töötajad, kelle töölepingud on mittevaktsineerimise tõttu üles öeldud, pöörduvad ametiühingu abil kohtusse.

„Tallinna Kiirabi juhi Raul Adlase näol on tegemist kogemustega ja pädeva valdkonna juhiga, kelle teeneid ja panust suurima omavalitsuse kiirabiteenuse ja valdkonna arengusse on raske alahinnata. Nii nagu ka viimast poolteist aastat koroonaepideemia eesliinil panustades,“ teatas Tallinna sotsiaal-ja tervishoiuameti juhataja Raimo Saadi Õhtulehele. „Ent enne lõplike järelduste tegemist soovime esmalt välja selgitada EKTA saadetud avalduses esitatud põhjuste ja argumentide asjaolud ning seejärel saame anda ka lõpliku hinnangu.“

Tallinna Kiirabi töötajad saatsid läinud esmaspäeval linnapeale Mihhal Kõlvartile pöördumise, milles soovitakse Adlase jätkamist. „ Pöördumises Tallinna linnapeale on märgitud, et avaldus Tallinna Kiirabi peaarsti Raul Adlase tagasikutsumiseks ja umbusalduse avaldamiseks on kallutatud ja ühepoolne ning ei esinda mitte kuidagi enamiku asutuse töötajate arvamust, veel vähem kogu Eesti kiirabi töötajate arvamust,“ teatab Tallinna Kiirabi juhiabi Anu Tedder.