Nüüd ametlik: ameeriklannal on suurim suu maailmas

TikTok on tulvil suure suuga inimesi, kuid üks selle kasutajaid on seda ka tegelikult: nagu teatas Guinnessi rekordite raamat, on 31aastane Samantha Ramsdell Connecticutist tõesti maailma suurima suuga naine, teatab CNNi uudisteteenistus.