VIDEO | Türgi maastikupõlengud ei taha vaibuda 

Mitmes kohas möllavates tulekahjudes on saanud surma kuus ja haiglasse on tulnud viia üle 500 inimese. Põlenguid on president Recep Tayyip Erdoğani sõnul appi kustutama tõtanud Ukraina, Venemaa, Aserbaidžaani ja Iraani lennukid. Presidendi sõnul on vähemalt ühe põlengu süüdanud lapsed.