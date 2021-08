Juhtkiri | Tarmo Soomere võimalus 

Kuidas sai aga juhtuda, et end juba märtsis ise võimaliku kandidaadina väljapakkunu jäi erakondade sõelale alles kuu aega enne riigikogus toimuma pidavaid valimisi? Kas võimuliidu ühise presidendikandidaadi leidmist takistas ehk kunagi ka ise riigipea toolist unistanud Mailis Reps, tuleb küsida pärast seda, kui avalikkuse ja isegi erakonnakaaslastega suhtlemast keeldunud Reps tagandati järjekordse riigi raha väärkasutamise skandaali tõttu keskfraktsiooni esimehe kohalt ning ametikõrgendust sai Jaanus Karilaid. Värske fraktsioonijuht Karilaid haaras presidendiotsingute asjus kindlalt ohjad, kui teatas esmalt, et välistab Kersti Kaljulaidi jätkamise teisel ametiajal. Veelgi enam: oma võimupartnerile teatas Keskerakond, et viimastel tuleb kuni kümne päeva jooksul esitada oma presidendikandidaat, muidu läheb käiku seni avamata jäänud varuplaan.

Iseasi, kuidas mõjub selline suhtlusstiil võimuliidu tervisele, kuid paistab, et raputus oli hädavajalik, murdmaks kahjulikku mõttemustrit, et väljapakutav kandidaat peab olema erakondadele mingil moel kasulik – Soomeret poliitikute käepikenduseks olemises ilmselt kahtlustada ei saa. Küll aga tuleb tal nüüd välja teenida piisavalt paljude riigikogulaste toetus.

Ent isegi kui vähemalt üks väärikas kandidaadi kandidaat on nüüd lõpuks olemas, siis päris tähelepanuta ei saa jätta Karilaiu sõnu, et Keskerakond toetab tegelikult presidendi otsevalimisi. Viimane eeldab põhiseaduse muutmist, mistap tuleb sel sügisel valida president igal juhul vanaviisi. Küsimus on, kas Keskerakond on ikka hingega asja juures või näeb tänavusi presidendivalimisi (ja eriti nende võimalikku äpardumist) eelkõige kui vahendit, saavutamaks pikaajalisemat eesmärki? Ja milline on keskerakondlaste võimalik puutepunkt sama muudatust taotleva EKREga?