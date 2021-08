Kaks miljonit ameeriklast jääb kodutuks?  

ÖÖ LÄBI KAPITOOLIUMI JUURES: Esindajatekoja liige Cori Bush veetis koos kaaslastega öö Kapitooliumi trepi jalamil, lootes, et suudab veenda rahvaesindajaid korraks tööle tagasi tulema, et päästa üürivõlglased hädast.

Pühapäevast ei kehti enam Ühendriikides seadus, mis keelas selliseid inimesi, kes jäävad koroonapandeemia ajal eluasemekulude tasumisega hätta, tänavale tõsta. Keelu kehtestas nakkushaiguste tõrjumise keskus – seda mullu septembris – ja selle kiitis heaks toonane president Donald Trump. Keeldu on juba kolm korda pikendatud. Eelmisel nädalal teatas aga ülemkohtu kohtunik Brett Kavanaugh, et president ega föderaalvõimud ei saa enam keeldu pikendada ning seda peab tegema Kongress. Valge Maja teataski viimasele läinud neljapäeval, et pall on nüüd nende käes.