MUDASED PUDELID: Saksamaal paisatakse müüki „veeuputusveinid“ 

Üks kogu oma elutöö kaotanud veinivalmistajaid on Benno Gilles Marienthalist. Deutsche Welle kirjeldab, kuidas ta tulvavete tulles koos pere ja talle kuuluva väikese viie toaga võõrastemaja asukatega pööningule põgenes. „Ma olen 40 aastat veinivalmistamist edendanud. Nüüd vaatasin abitult pealt, kuidas mu viinamarjaväli, kõik masinad ja keldris olnud 10 000 müügivalmis veinipudelit hävisid,“ kurtis Gilles. Hädas on ka tema naaber, sest siiamaani näeb kõik ümberringi välja, nagu oleksid siit lahingud üle käinud.

Ahri piirkonna suurimate viinamarjaväljade omanik Peter Kriechel mõtles koos restoraniomaniku Linda Kleberiga välja mooduse, kuidas kaotust pisutki leevendada. Nüüd võib noid mudakorraga kaetud puhastamata veinipudeleid kuni septembrini e-kauplustest osta. Kriechel usub, et pudelite väljanägemisest ei tasu lasta end hirmutada: vein on neis sama hea, kui oli mullu ja muiste. Neid, kes usaldavad seda osta, nimetab ta sponsoriteks, kelle panus aitab kohaliku elu taas rööbastele panna. „Siin on ümberringi väga palju väikesi veinimõisu, mis on aastakümneid, isegi -sadu ühe perekonna käes olnud. Keegi ei osanud sellist looduskatastroofi karta ja ma usun, et nagu ka ma ise, pole keegi üleujutuse vastu kindlustust võtnud,“ ütleb Gillesi naaber Paul Schumacher.