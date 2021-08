Nordica läheb esmakordselt oma nime alt liinile 

Nordic Aviation Groupi kuuluv Nordica teeb täna oma esimesed regulaarlennud, omades rahvusvahelist lennuettevõtte sertifikaati ja IATA koodi. Nordica kommertsjuhi Deepak Ahluwalia sõnul on see kindlasti paljudele ootamatu, et Nordicast on alles nüüd saanud ka Rahvusvahelise Lennutranspordi assotsiatsiooni mõistes lennufirma. „Samas pole see olnud mingi saladus, et varasemalt kasutas Nordica teiste lennuettevõtete piletimüügisüsteeme ja ostis teistelt ettevõtetelt sisse ka lendude opereerimise teenust. Täielik iseseisvumine Poola LOTist ja vajalike võimekuste väljaarendamine ongi olnud umbes viimase aasta areng,“ selgitas ta.