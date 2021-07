31. juulil on viimane päev tühistada teisest pensionisambast lahkumise avaldus 

„Avalduse tagasi võtmise põhjuseid võib olla väga erinevaid,“ märgib rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna juhataja Siiri Tõniste. „Kindlasti on omajagu neid, kellel kevadel ei olnud lihtsalt kõikidest võimalustest veel selget pilti ja nad esitasid oma avalduse nö igaks juhuks. Näiteks ei teatud, et II sambast lahkuda saab igal ajal ka edaspidi ja tegemist ei olnud ühekordse võimalusega.“

Mõnel võib olla põhjus, miks II samba raha vajati, ära langenud. „Näiteks on nad vahepeal suutnud taastada oma sissetulekud ja soovivad kogumist jätkata. Ja eks kindlasti on ka neid, kes ongi paremini teadvustanud, et pikaajalisel kogumisel ja investeerimisel on väga selged eelised ning on seetõttu oma esmase otsuse ümber mõelnud,“ nendib Tõniste. „Eestis on ju üldiselt praegu suur investeerimisbuum, mille tuules on kõvasti hoogu saanud ka II ja III pensionisammas kui väga lihtsad ja soodsad viisid raha koguda ning investeerida.“

Osa inimeste jaoks on olnud oluline teadmine, et teise sambasse kogumine on otsesemalt seotud just endale kogumisega ning teine sammas on ka pärandatav.

Tasub silmas pidada, et teisest sambast raha välja võttes väheneb kogusumma 20 protsenti, kuna II samba raha on olnud tulumaksuvaba ja välja võttes tuleb sellelt tasuda tulumaks. Kui võtta raha kasutusse II samba pensionieas, on eluaegne või pikk tähtajaline pension üldse maksuvabad või korraga välja võttes on tulumaks 10 protsenti.

Kõik inimesed, kes esitasid tänavu esimeses kvartalis avalduse pensioni teisest sambast lahkumiseks, saavad selle tühistada kuni juuli lõpuni. Selleks tuleks minna 31. juulil Pensionikeskus.ee lehele, valida Minu pensionikonto, sealt Minu avaldused ja Avalduse tühistamise avaldus. Sambast lahkudes saab seal uuesti kogumist alustada kümne aasta möödudes ehk 2031. aasta septembris.

Samas neil, kes pole kehtivat lahkumise avaldust, ei kao kuhugi võimalus teisest sambast siiski väljuda. Ehk kui millalgi tekib vajadus teise samba raha enneaegselt kasutusele võtta, näiteks raskete terviseprobleemide korral vms, siis saab igal ajal esitada sambast uue lahkumisavalduse ja väljamakseid tehakse kolm korda aastas.