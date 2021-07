Seeder: Kaja Kallas ja Tanel Kiik peavad kiiremas korras riigikogu ees vaktsineerimise kohta aru andma 

„Valitsuse tegevus tervisekriisi ohjamisel on läbi kukkunud igal tasandil. Tegevuskava ja vaktsineerimisplaani olematusele, üldisele korralagedusele ja kindla juhtimisskeemi puudumisele on juhtinud tähelepanu nii Riigikogu komisjonide liikmed kui Riigikontrolli esindajad. Elanike informeeritus vaktsineerimise korralduse kohta on puudulik,“ ütles Seeder.