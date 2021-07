Prokurör vaidlustas Tarraste kohtuotsuse 

Prokurör vaidlustas Pärnu maakohtu otsuse, millega läinud suvel Lihulas kaks inimest surnuks tulistanud Tarrastele mõisteti 20 aastane vangistus. Aprillis toimunud istungil küsis prokurör Tarrastele eluaegset vanglakaristust, kuid seda siiski ei määratud. Nüüd on prokurör esitanud Tallinna ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse, samuti kannatanud.

Tarraste kaitsja, vandeadvokaat Rünno Roosmaa sõnul on apellatsioonis nõutav karistus liiga karm. Maakohtu otsus on põhjendatud, leiab ta. Kaitsja on Tarrastega vanglas kohtununud ja kohtuasja arutanud.