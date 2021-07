Kinnipeetav käis raadiouudise pärast kohut 

Kaebuses taotles ta Eesti Rahvusringhäälingult, kes haldab Raadio 4 toimetust, vabanduse palumist ja kahju hüvitamist – kaebuse järgi desinformeerib raadiojaam Eesti riigi venekeelset elanikkonda. Nimelt oli raadiojaamas 27. mail uudis, et riigis visatakse ära 168 tonni toiduaineid ja sellega tekitatav kahju on 164 miljonit eurot, mis olevat kaebaja meelest vale. Kohus tagastas kaebuse kaebeõiguse puudumise tõttu, samuti põhjustel, et kaebusega on kaitstava õiguse riive väheintensiivne.

Kaebaja on alates jaanuarist esitanud ainuüksi Tallinna halduskohtule 101 kaebust. Sealhulgas on ta vaidlustanud tegevust sõjaväekalmistul; taotlenud rahvusringhäälingult ja terviseametilt kahju hüvitamist seoses koroonaviiruse „võltspandeemiaga“; taotlenud Tallinna linnalt, et too piiraks ajalehes Pealinn Tallinna linnapea kajastamist; taotlenud õiguskantslerilt kahju hüvitamist, kuna õiguskantsleri veebilehel on liiga vähe venekeelseid uudiseid. Sealjuures ei kajasta kohus Tallinna vangla vastu esitatud kaebusi. Ringkonnakohtule on kaebaja sel aastal esitanud 42 erinevat kaebust, millest enamik on määruskaebused.