Helisalvestise koopia vaidlus viis kohtusse 

Nimelt esitas kaebaja Kohtla-Järve volikogu kantseleile teabenõude, paludes talle väljastada Kohtla-Järve volikogu 2019. aasta 31. oktoobri istungi helisalvestise koopia tema e-posti aadressile või talle kätte toimetada. Kantselei juhataja teatas vastuseks, et helisalvestist võivad protokolliga võrdlemise eesmärgil kuulata volikogu liikmed, volikogu istungil sõnaõigusega osalevad isikud või põhjendatud huvi korral teised isikud volikogu esimehe loal. Helisalvestisi ei ole lubatud kopeerida ega volikogu kantseleist välja viia. Seepeale pöördus kaebaja Tartu halduskohtusse, et talle väljastataks istungi helisalvestis. Tänavu juunis asja arutanud Tartu halduskohus rahuldas kaebuse. Samuti esitas Tartu halduskohus taotluse tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks Kohtla-Järve volikogu 26. septembri 2018. määruse, mis puudutab linnavolikogu töökorda, milles see ei võimalda saada volikogu istungi helisalvestise koopiat teisaldataval andmekandjal digitaalselt.