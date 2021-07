Kütusehinnad Eesti tanklates kerkisid jälle, valmis tuleks olla uuteks hinnarekorditeks 

Eesti Õliühingu tegevjuhi Mart Raamat rääkis Ärilehele, et Eesti tanklate kütuse hinnatõusu põhjuseks toornafata hinnatõus maailmaturul. „Tegemist on väga-väga kõrge tasemega. Viimati oli toornafta maailmaturu hind nii kõrge 2018. aasta lõpus,“ sõnas Raamat.

„Siiski on pigem indikatsioon see, et riigid end lukku ei pane ning globaalne nõudlus nafta järele püsib jätkuvalt suur ehk hinnasurve läheb veel üles,“ kinnitas Raamat.

Kütusemüüjad hoiatasid juba juunis, et kütusehindade tõus ilmselt jätkub. Bensiini hind on kasvanud maailmaturul viimase poole aastaga juba 60 protsenti, aina kerkiv toornafta hind on näidanud, et hinnatõus ilmselt ka jätkub. Põhjuseks on madalamad nakatumisnäitajad ja inimeste suurem reisimine suvel. Nii Alexela, Olerex kui Circle K tanklad hoiatasid, suve algul, et bensiini hinna kasv ilmselt jätkub.