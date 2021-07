Nädala tipud | Vaktsineerimiskorraldajate suva 

Kui seni on liiga madalat vaktsineerimistempot põhjendatud kas dooside nappuse või inimeste huvi puudumisega, siis pärast riigikontrolöri, omavalitsusjuhtide ja ettevõtjate sõnavõtte pole enam mingit kahtlust, et kaitsepookimine saanuks olla hoopis kiirem, kui valitsus olnuks nõudlikum ja ametkond valmis koostööks teiste asjaosalistega. Asjade edenemisest omasoodu kõneleb kasvõi kehtiva vaktsineerimiskava puudumine. Mis kasu on aga peaministri puhkuse järsust katkestamisest, kui sellele ei järgne seniste otsustajate väljavahetamist kasvõi valitsusremondini välja?