Hiina võimud süüdistavad viiruse vohamises Venemaalt saabunud lendu 

Just lennujaamast ollagi võimude sõnul Nanjingi puhang alguse saanud ning üle riigi levinud. Üks kohalik terviseametnik kommenteeris riigimeediale, et esimesed nakatunud olid koristajad, kes töötasid 10. juulil Venemaalt saabunud lennukil, kuid ei võtnud tööpostil kasutusele korralikke abinõusid, et enda tervist kaitsta. Hiina kompartei juba noomis Nanjingi lennujaama juhtkonda kehva töö eest. Venemaa lennult said koristajad külge koroonaviiruse eriti nakkava deltatüve.