KUST NÕUDA HÜVITIST? Inimesed pöörduvad andmete kuritarvitamise osas politsei poole 

Inimesed on politseile teada andnud, et soovivad pildilekke eest hüvitist, seda „andmete kuritarvitamise“ märke all. „Politseil ei ole hetkel alust arvata, et kahtlustatav oleks neid andmeid pahatahtlikult ära kasutanud või edastanud. Paraku ei saa selles aga täielikult veendunud olla ning juhul, kui menetluse käigus tuvastame, et andmeid on edastatud, siis teavitame kindlasti sellest avalikkust,“ räägib Jakobson.