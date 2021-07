Juhtkiri | Mask kui sõnum 

Raske on ennustada, kuivõrd vastuvõtlik on elanikkond uuele korraldusele seekord, kuid võimalikul trotsil saab tuvastada kaks peamist põhjust: suvise vabama elu nautijate ohutunne püsib madal iga päev lisanduva paarisaja nakatunu kiuste, ja maskikohustust ei tajuta olevat kooskõlas peaministripartei senise retoorikaga, et sügisel hakkavad piirangud kehtima vaid mittevaktsineeritutele. Pole ju terviseeksperdidki päris ühel meelel, kas kaitsesüstituil ja läbipõdenuil on tarvis teatud olukordades maski kanda – kuigi teame, et ka vaktsineeritu võib koroonaviirusega nakatuda.