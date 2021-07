Georg Malvius | Ma armastan eesti muusikaliteatrit! 

Mitu aastat tagasi lavastasin Tallinna linnahallis „Hüljatuid.“ See ja mitmed järgnevad lavastused tutvustasid mulle noorte muusikalilauljate uut põlvkonda: Hanna-Liina Võsa, Lauri Liiv, Ele Millistfer, Koit Toome, Vaiko Eplik, Nele-Liis Vaiksoo ja paljud, paljud andekad inimesed veel, kes mitmetes etendustes minuga koostööd tegid. Need kunagised noored lauljad on praeguseks Eesti armastatud esinejad.