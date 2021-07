PRESIDENT LEITUD? Neli erakonda viiest on nõus kaaluma üht kandidaati

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütleb, et seda on vara väita. „Toimus arutelu ja riigikogu esimees [Jüri Ratas] käis välja Tarmo Soomere kandidatuuri. Tegemist ei ole ametliku ettepanekuga ega ka Keskerakonna ettepanekuga,“ sõnab Seeder, kelle sõnul pole Keskerakonna fraktsioon seisukohta kujundanud.

Niisamuti pole Seedri sõnul tegemist koalitsioonierakondade ühise kandidaadiga.

Sotsiaaldemokraate huvitab, kuidas suhtub Soomere kliima- ja inimõigusküsimustesse. „Meie jaoks on oluline, et inimestele oleksid tagatud võrdsed võimalused, välispoliitiliselt on turvulentsed ajad – küsimusi on mitmeid.“

Seedri sõnul peab Isamaa veel arutama, kas Soomerega kohtutakse. „Saime täna teada, et tegemist on lihtsalt ühe ettepanekuga. Tegemist ei ole kandidaadiga, kellel oleks ühe või teise või lausa mitme erakonna toetus ametlikult. Selles osas me palju uut informatsiooni ei saanud.“

Kõik erakonnad peale EKRE on varem väljandanud soovi president ära valida riigikogus. Tulemas on kohalikud valimised, kooliaasta algamas ja koroonakriisi kolmas laine tõstab pead.

„See [riigipea riigikogus äravalimine] eeldab loomulikult sobilikku kandidaati. Eesmärk ei tohiks olla valida ükskõik kes, ükskõik missuguse hinnaga. Peame ikkagi otsima sobivat kandidaati ja püüdma leida ühisosa,“ lisab Seeder.