Tehnoülevaatus.ee suudab teostada sõiduki ülevaatuse kõigest 15 minutiga!  

„Läbi ajaloo on käinud tehnoülevaatused väga erineva kvaliteediga. Minevikust on näiteid, kus ei pidanud masinat ülevaatajale esitamagi ning ülevaatus sai vormistatud, kuigi sõidukil puudusid pidurid või laternad. Tänaseks on asi kardinaalselt paranenud, ülevaatuspunktidesse on üles pandud Transpordiameti kaamerad ning sõidukiga tehtavad tööd on range järelevalve all. Kõik liikluses olevad sõidukid peavad vastama Euroopa ühistele direktiividele,” seletab Peerna, kes opereerib ülevaatuspunktidega Tallinnas Õismäel ja Peetris. Seejuures tehnoülevaatus.ee Peetri tehnoülevaatus on oma kolme samaaegselt töötava liiniga Eesti võimsaim.

Ta nendib, et nii mõnigi klient haavub, kui ülevaataja näitab tema auto tuhmi esituld või toob välja, et tagumine udutuli ei põle. „Olgem ausad – suur osa inimesi pole kunagi tagumist udutuld isegi kasutanud ning neile tundub sellele viitamine norimisena. Aga tegelikkuses taandub ülevaatus lihtsale küsimusele: kas tahetakse lihtsalt märget registreerimistunnistusele või reaalset tulemust? Te ju eeldate samas, et kui ostate tehnoülevaatuse läbinud auto, on seda neutraalselt hinnatud ning see on sõidu- ja keskkonnakõlbulik. Riiklikult korraldatud ülevaatus peab andma inimestele kindluse, et kontroll käib kõigi reeglite järgi. Ja meie just nii töötamegi: kui saate tehnoülevaatus.ee-s ülevaatuse tehtud, siis on teie masinal liiklus- ja keskkonnaohutuse osas kõik korras!”

Tehnoülevaatus.ee ülevaatus on organiseeritud kiire meeskonnatööna. Kui keskmiselt viiakse mujal ülevaatust läbi kohati isegi pool tundi, siis meil on vähemalt kaks inimest korraga ühe masina kallal ning samuti on mõõteriistu topelt. „Enamikel ülevaatuspunktides käib veermiku kontroll ühe silla kaupa, vajadusega autot edasi veeretada teise silla kontrolliks – see on aeganõudev. Meie töökojas on neli lõtkutestriplaati ühe auto kohta, mis hoiab tublisti kokku aega ja ka töötaja terviseressurssi. Ülevaatus võtab vaid 15 minutit. Oleme tööprotsessi kiirendanud märgatavalt, aga nii, et töömahus ja kvaliteedis järele ei anna,” selgitab Peerna.

Teine oluline teema on meeskonnatöö ja tehnika kõrval töö ergonoomika. „Olen töökojad sisustanud nii, et kui ma ise seal peaksin tööl olema, oleks see võimalikult mugav. Töötaja ei pea tegema ümber auto mõttetuid lisaringe. Tööd peab saama teha hästi ja kiiresti. Täna võtame päevas vastu üle 100 sõiduki, Eesti mõistes on see suur number. Väljaõppinud personali, õige tehnika ning mitme liinita poleks see võimalik.”

Hea klienditeenindus on meeldiv, puhas ja meeldejääv

Tänagi näeme mitmete ülevaatuspunktide puhul teatavat kolhoosilikku autoremonditöökojale omast keskkonda. „Olen ka ise kuulnud klientidelt imelugusid, kuidas ülevaataja tahtis määrdunud tunkede ja põleva suitsukoniga autosse siseneda. Nii ei saa – töökoja puhtus on äärmiselt oluline kvaliteetse teenuse osutamiseks. Samuti oleme oma töömeestele varunud viis paari tööriideid ning töökojas on olemas pesumasin-kuivati, kus saab määrdunud riided kiirelt puhtaks pesta,” selgitab Peerna.



Tehnoülevaatus.ee on panustanud ka klienditeenindusse, palgates tehnoülevaatuse akte vormistama väljaõppinud klienditeenindajad. Kui ülevaatajate nõudmised on autoremondilukksepa haridus ja kolmeaastane autoremondi töökogemus, siis ei tarvitse ta alati olla sobiv klienditeenindaja. Selleks, et klient oleks rõõmus hea teeninduse üle, on mõistlik palgata oma ala spetsialistid, kes oma tööd oskavad ja naudivad.