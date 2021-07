Nipid, mis annavad voodipesule pikaajalise eluea 

Täpset põhjust, miks vana voodipesu vahetamine uue vastu niivõrd pikale venima kipub ilmselt ei ole ja see võib sõltuvalt majapidamisest ja perenaisest erineda. Peamised põhjused võivad olla tõenäoliselt aja- ja rahanappus ning ilmselt arvatakse, et magamistuppa uus sobivas mõõdus voodipesu leidmine on keerukas ja aeganõudev ettevõtmine. Selle ettevõtmise aitab mugavaks muuta www.NostraHome.ee, mis pakub laias valikus erineva suurusega voodipesu.

Voodipesu ei vaja mitte ainult pesemist vaid ka hoolt

Võiks arvata, et voodipesu eest hoolitsemine piirdubki suuresti ainult selle regulaarse pesemise ja kuivatamisega. Jah, suures plaanis see tõesti nii on, kuid sel juhul tuleb arvesse võtta ka asjaolu, et niiviisi kasutatud voodipesu eluiga ei ole kuigi pikk. Tõsi, üldjuhul valmistatakse tänapäeval juba kõik voodipesud kvaliteetsetest ja tugevatest materjalidest, mis taluvad hästi korduvaid pesemise ja triikimise tsükleid, kuid see ei ole argument kaasa antud hooldusjuhiste eiramiseks. Seega, kõige olulisem nipp, millest voodipesu hooldamisel alustada, on aru saada, et voodipesu ei vaja mitte ainult lihtsalt pesemist, vaid ka veidi hoolt.

Etikett on voodipesu külge pandud põhjusega

Igal tekstiilist tootel, mida magamistoas kasutatakse, olgu see siis tekikott, padjapüür või voodilina, on külge õmmeldud väike etikett. On üllatav, et paljud perenaised või ka peremehed ei pööra voodipesu küljes olevale etiketile, kus on kirjas selged hoolduse juhised, mitte mingit tähelepanu. See on aga üks esimesi ja suuremaid vigu, mida voodipesu hooldamisel tehakse. Voodipesu küljes olevale etiketile lisab tootja hooldusprotsessi jaoks kogu vajaliku teabe. Teine oluline nipp on pöörata tähelepanu etiketil esitatud hooldusjuhistele ja neid tõepoolest ka järgida. Hooldusjuhiste järgimine voodipesu pesemisel aitab tagada, et pesu näeb võimalikult kaua välja ilus ja värske.

Kas erinevad voodipesud vajavad erinevat hoolt

Üks kõige levinum viga, mida tehakse voodipesu hooldamisel, on erinevate voodipesude pesemine ühel moel. Kaupluses kohapeal või isegi e-poes voodipesu valides on selgesti aru saada, et pakutavad voodipesud on väga erinevad nii kasutatud kanga, välimuse kui ka hinna poolest. Kuid miks siis hiljem voodipesu hooldamisel seda eripära enam arvesse ei võeta? Näiteks võib puuvillaseid ja linaseid kangaid pesta ja kuivatada masinas väga kõrgetel temperatuuridel. Seda põhjusel, et tegemist on looduslikest kiududest valmistatud tekstiilitoodetega ja need taluvad kõrgel temperatuuril pesemist erakordselt hästi. Kuid sünteetilisest kangast valmistatud voodipesu ei talu nii kõrget temperatuuri, kuna on valmistatud kasutades sünteetilisi kunstkiude. Kõrge temperatuur rikub kanga head omadused ja kauni välimuse, tulemuseks võib olla topiline, kare ja tuhm voodipesu.