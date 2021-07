Seisukoht | Kas vaktsineerimine on ikka vabatahtlik? 

Jah, meil on siiamaani kõigil õigus otsustada, kas lasta end kaitsepookida või mitte. Kuid kui ma otsustan seda mitte teha, siis pean arvestama sellega, et mind ootab ees diskrimineerimine. Räägitakse ju, et kolmanda laine ajal jäävad asutused avatuks ainult neile, kellel on ette näidata digitõendi QR-koodikene. Ette võib tulla olukord, et mõnes töökohas esitatakse töötajale ultimaatum: kui tahad jätkata, siis pead vaktsineerima.