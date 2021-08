Ideed nädalavahetuse veetmiseks – päikeselinn Šiauliai 

Šiauliai võib kiidelda ka Valge Majaga ja kuigi president seal ei ela, on see linna ajaloos väga oluline objekt. Šiauliais väga lugupeetud Venclauskaste pere advokaadist isa ja koduperenaisest ema kasvatasid sõja ajal üles sada orbu, kellest mõne ka lapsendasid ja hoolitsesid nende hariduse eest. Nende maja on avalikkusele avatud, siin on erinevaid ekspositsioone ja lõõgastuda saab Našlaičių (Vaeslaste) aias.