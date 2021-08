Nutikell, mida tahaks endale ka James Bond 

Bondilikult klassikalise ja stiilse välimusega Watch 3 nutikellad on valmistatud vastupidavatest materjalidest ning ei jäta kellale kriime ka siis, kui neid terava esemega kriipida. „Roostevaba teras ja titaanium on materjalidena nii vastupidavad kui ka disainilt kenad, mida omakorda saab iga Bond või Bonditüdruk täiendada kas nahast või muust materjalist 22-millimeetrise kellarihmaga,” selgitab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Kuigi uus mudelivalik on läbivalt tugeva disainijoonega, saab iga kandja muuta kella omanäoliseks tänu enam kui 200 erinevale kellataustale, mida kasvõi igapäevaselt vastavalt riietusele sobivaks vahetada.

Sarnaselt James Bondi võimekale taustatiimile on ka Huawei uued nutikellad varustatud erakordselt võimsa tehnoloogiaga, mis on võrdväärsed nutitelefoniga. Tänu uuele operatsioonisüsteemile ühilduvad nutikellad lisaks Harmony OS 2-le hõlpsalt ka nii Androidi kui iOS operatsioonisüsteemi kasutavate telefoniga. Mugav e-Sim lahendus võimaldab aga kasvõi otse randmelt telefonikõnesid teha ning sõnumeid vahetada.

Et tippagendile omaselt oma igapäevaseid missioone edukalt ellu viia, aitab Watch 3 seeria nutikellade GPS navigatsioonisüsteem kasutajat õige marsruudi leidmisel nii linnas kui looduses. „Nendes kellades on tõesti justkui personaalne assistent, tänu kellele saab kasutaja kogu vajaliku info kätte oma randmelt, ilma et peaks telefoni kätte võtma,” kinnitab Mishina.