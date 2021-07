Politsei saatis 26 vigastatuga bussiõnnetuse asja prokuratuuri 

Õnnetus juhtus 2019. aasta juulis Lääne-Harju vallas, kus veoki ja Atko bussi kokkupõrkes sai 26 inimest vigastada, neist kaks raskelt. Nimelt sõitis toona buss Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna tee 27. kilomeetril sisse tee ääres seisnud Leedu registreerimisnumbriga haagisveokile. Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder on varasemalt ERRile öelnud, et tundub, et bussijuht ei märganud tee ääres seisnud veoautot. Tänaseks on politsei asjas menetlustoimingud lõpetanud. Materjalid on edasi saadetud prokuratuuri, ütles politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov Õhtulehele.