TS Laevad maksis presidendi ametiauto kahjud kinni  

„TS Laevad on kahjunõude saanud ja ka kinnitanud selle tasumist,“ sõnas TS Laevad pressiesindaja Triin Rum. Kahjusumma suurusjärku TS Laevad ei avalda. „Saame öelda nii palju, et pooled said omavahel kokkuleppele,“ lausus politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Katrin Loo. Presidendi turvalisuse ja auto eest vastutav politsei- ja piirivalveamet kahjusummat ei avalikusta. Politsei- ja piirivalveameti maismaasõidukite grupi juhtivlogistik Enriko Laanemäe on öelnud, et kuna kahjustada ei saanud põhiametiauto, siis ei ole asendusauto väljastamine vajalik.