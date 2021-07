Ohver maksis röövlile peksmise lõpetamise eest raha 

Andreas ründas tänavu 6. märtsil Harjumaal hotellitoas ohvrit, keda peksis intensiivselt näkku ja kõhtu nii, et too sai vigastusi. Peksmise tagajärjel purunesid kannatanul optilised prillid. Ühtlasi nõudis Andreas ohvrilt 60 eurot, lubades selle saamisel peksmise lõpetada, seisab süüdistuses. Kartes füüsilise vägivalla jätkumist, andis kannatanu Andreasele nõutud rahasumma, misjärel vägivallatseja lahkus hotellitoast, ähvardades kannatanut politseisse pöördumisel tapmisega. Toast lahkudes võttis Andreas kaasa kannatanu jope, mille taskutes oli kaks mobiiltelefoni. Kui ta hotelli koridoris avastas, et tegu on väheväärtuslike, nn nuppudega telefonidega, jättis ta jope koos telefonidega maha. Veel samal õhtupoolikul helistas Andreas kannatanule ja ähvardas veel kord tapmisega.