VÕLTSITUD PASSID, OLEMATUD TESTID: kogu maailmas õitseb põrandaalune koroonatõendite äri 

Väljaande Meduza sõnul on liba-vaktsiinipasside müügist saanud Venemaa kõige levinum veebipettus, millega küberpätid miljoneid rublasid teenivad. Tihtilugu kasutavad petised neile usaldatud andmeid ära ka teistes kuritegudes. Põhimõtteliselt algas hõlmaalune tõendiäri samal hetkel, kui vaktsiinid kasutusse jõudsid. Venemaa vaktsineerimisprogramm kippus venima ja inimeste usaldus Sputniku kaitsesüstide suhtes ei ole kuigivõrd suur. Moskva oli rahva leige huvi ja koroonaviiruse levikuga nii hädas, et tegi vaktsineerimise pealinna meditsiinitöötajatele, õpetajatele, ühistransporditöötajatele ning kaubandussektori töötajaskonnale kohustuslikuks. Sarnaseid nõudmisi hakkasid esitama ka teised omavalitsused. Vaktsiiniskeptikutele ja „valitsuse süsti“ pelgajatele said petuskeemid väljapääsuks kohustusest kõrvale põigelda.