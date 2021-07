KANNAPÖÖRE: Tansaania uus president suhtub koroonasse oma surnud eelkäijast hoopis tõsisemalt 

Magufuli asemele tõusis presidendiks Samia Suluhu Hassan, riigi esimene naissoost riigipea. Suluhu mõistis ilmselt, et pead liiva alla peita ei ole mõtet, asus viimaks eelkäija korraldatud jama koristama ja kutsus kokku töörühma. Praegu on Tansaanias ametlikult tuvastatud 858 nakatunut ja 29 koroonasurma, ent pole kahtlustki, et tegelikud arvud on sellest üüratult suuremad. Kogu Aafrikas levib viirus järjest suurema kiirusega ja Tansaania on üks kontinendi rahvarohkemaid riike.