Valitsus andis 20. augusti kontserdi korraldamiseks eriloa 

Valitsus otsustas neljapäevasel kabinetinõupidamisel anda eriloa Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva kontserdi „Vaba Eesti!“ korraldamiseks Tallinna lauluväljakul 20. augustil, sest tegu on ülekaaluka ühiskondliku ja riikliku huviga üritusega. Kontsert korraldatakse täielikult kontrollitud üritusena, mis tähendab, et üritusele pääsevad vaid need, kes on COVID-19 vastu vaktsineeritud, COVID-19 läbipõdenud või teinud testi, mille tulemus on negatiivne.