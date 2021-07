Juhtkiri | Kas piiranguid saanuks vältida? 

Vaevalt tulid vaktsineerimiskorralduse avaliku kriitika tõttu puhkuse katkestanud peaminister Kaja Kallasele päriselt üllatusena need kitsaskohad, millele juhtis sel nädalal tähelepanu riigikontrolör. Paraku on sellele lisandunud ka kohalike omavalitsuste ja ettevõtjate pahameel. Öeldakse justkui ühest suust, et vaktsineerimise korraldajad eesotsas sotsiaalministeeriumiga on järjest tagasi lükanud nende abipakkumisi ainult selleks, et mitu kuud hiljem ise jalgratast leiutada. Kuidas on näiteks võimalik, et kuu aega enne kooli algust kuuleme edulugusid koolijuhtidest, kes on isikliku südikusega välja võidelnud (!) vaktsineerimistalgud kooliruumides? Kui isegi riik pole valmis õlga alla panema, kes siis veel? Ja kuivõrd hea mõte on lasta kriitikast tuimaks löödud tippametnikel ametiaja lõpuni omal kohal tiksuda, kui see tähendab, et uued inimesed saavad tööle asuda alles siis, kui tervishoiusektor ägab tõenäoliselt taas ülekoormuse all? Erilist julgust ei sisenda sotsiaalministri Tanel Kiige kinnitus, et inimesed, kes on vaktsineerimise kitsaskohad tekitanud ja sellega praeguse tulemuse saavutanud, hakkavad nüüd neid kitsaskohti lahendama. Kuidas saab sariebaõnnestujatelt loota midagi muud?