VIDEO | Piirivalve päästis Keri saare lähedalt kaks purjekaga ümber läinud meest 

Sündmusele reageerinud Tallinna kordoni merepääste- ja patrulligrupi piirivalvur Martin Torim sõnas, et kokkuvõttes oli tegu väga õnneliku õnnetusega. „Surmahirmus on inimesed võimelised uskumatuteks jõupingutusteks – ime, kuidas üks meestest jõudis Keri saarele ujuda ning kohalikelt abi paluda ja et teine jõudis ümber läinud purjeka omal jõul tagasi õigesse asendisse keerata,“ rääkis Torim.