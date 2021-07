KISUB TORMISEKS! Ilmateenistus hoiatab tugeva tuule, äikese ja rahe eest 

Edelatuul paisub järgmistel päevadel kõikjal tugevaks. Sisemaal tõusevad edelatuule puhangud 15-20 m/s, saartel ja rannikul 18-23, õhtul Liivi lahe ümbruses kuni 25 m/s. Pole välistatud rohkemgi, arvestades, et liikvel on äikesed.

Tugevad tuuleiilid võivad murda puid ja langetada neid elektriliinidele. Piirkonniti tuleb olla valmis ka elektrikatkestusteks. Tugev tuul võib häirida ka praamiliiklust. Ilmamudelite kohaselt hakkab tuul nõrgenema loode poolt alles ööl vastu laupäeva. Nädalavahetus toob vihmahooge lisaks ning on oodata ka äikest. Õhuvool on edelast.

Kui reede öösel on taevas selge, siis päeval läheneb Skandinaaviast uus madalrõhkkond ja selle eel areneb meil jõudsalt rünksajupilvi ja sajuhooge on laialdaselt, äike on ka võimalik. Õhtul jõuab saartele tihedam laussadu. On oodata jõulist edelatuule tugevnemist. Temperatuur tiirleb öösel paari kraadi ulatudes 15 kraadi lähedal, päevasoe kerkib 17 kuni 22 kraadini.