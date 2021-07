RÄNDEKRIIS LEEDUS: migrantide tulv võib peatuda alles siis, kui mõistetakse, et seda teed pidi Euroopasse ei pääse 

Leedu on kohustatud varjupaigataotlejaid majutama ja see on ilmselt täpselt see, mida Valgevene riigipea Aljaksandr Lukašenka soovib. Kuna Leedu pole riik, mis võtaks tavaliselt vastu suures koguses dokumentideta pagulasi, on saabunud olukord äärmiselt keeruline – eriti ressursside koha pealt. Leedu rajab piiriaeda, ent vajalik okastraat sai kiirelt otsa, mistõttu hangitakse seda nüüd mujalt Euroopast, kuna Leedus tõkestusvahendit ei toodeta. Eesti lubas Leedu abipalvele vastata ja eraldada kaitseväe varudest 100 kilomeetrit tõkestustraati, millest esimene pool pandi juba esmaspäeval teele.