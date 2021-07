ÜMBERPÖÖRD! Tugeva tuule tõttu ei saanud Tallinki kruiisilaev peatuda Visby sadamas 

Tallink Silja kommunikatsioonijuht Erika Janson ütles SVT Nyheterile, et nad tegid kiire otsuse mitte jääda tuule vaibumist ootama.

Rootsi meteoroloogiaamet andis välja esimese astme tormihoiatuse ja teatas, et tuul võib neljapäeva pärastlõunal puhuda kiirusega 14–17 m/s.

Visby sadama kruiisiliikluse eest vastutav Henrik Ahlqvist ütles, et tugevas tuules pole midagi ebatavalist. See juhtub tema sõnul mitu korda aastas. Ta märkis, et kruiisilaevad peatuvad sadama merepoolsemas osas, kus tuule eest eriti kaitset pole.