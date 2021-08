INFOSULG! Pahased lapsevanemad tahavad teada: kas eelkool toimub ikka klassiruumis? Veebis pole sellel mingit mõtet! 

Kuidas sügisel eelkool toimima hakkab? Õpetaja juhendamisel ja klassiruumis kohapeal? Veebi vahendusel, nii et lapsevanem peaks abistamiseks kõrval istuma? Augustikuu on käes ja ikka veel keegi ei tea! „Kas ma maksan mitusada eurot, et lapsele õpetada, kuidas arvuti taga mitu tundi järjest istuda?“ ironiseerib pahane isa, kelle meelest veebis toimuv eelkool on lihtsalt raha maha viskamine.