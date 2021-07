VIDEO | Kallas: maskikohustus ühistranspordis tuleb taas. Sotsiaalministeeriumi juhtival tasandil on vaja muutust!

Koroonaviiruse digitõendi kasutuselevõtu kohta ütles Sutt, et paaris üksikus riigis ei kasutata tõendit siseriiklikult. Tõend on teistes EL riikides end tõestanud ning töötab probleemideta, rääkis Sutt. Tema sõnutsi ei tohi selle kasutamist liialt keeruliseks ajada ning see on vajalik suurüritustel.

Tanel Kiige sõnul on digitõendi täiendav kasutuselevõtmine täiendav usaldusmeede, ent kõige olulisem on siiski vaktsineerimine. Ministri sõnul ei tohi võtta tänast otsust piiranguna, vaid täiendava meetmena, et hoida ühiskonda avatuna. Ta kinnitas, et riiki täielikult kinni ei panda, sest see poleks õige ning vaktsineerimise kõige peamisem eesmärk on inimeste tervise ja elu hoidmine – kultuuri nautimine on lisaboonus.

Kiik ütles, et eile hommikul oli vabu vaktsineerimisaegu igas maakonnas. Ta sõnas, et 22. septembriks jõutakse 70% täiskasvanute vaktsineerimise hõlmatuseni. Ministri sõnul on peamine probleem vabade aegade puudumine, sest nõudlus on taaskord tõusnud. Ta ka kordas Jaak Aabi juttu, et oluline on teha koostööd KOVidega.

Laste ja noorte vaktsineerimisest rääkides ütles Kiik, et 12. augustil tullakse välja täpse kooliõpilaste vaktsineerimise kavaga. Positiivsest küljest tõi Kiik välja, et noori saab nüüd vaktsineerida ka Moderna vaktsiiniga, mille pluss on neljanädalane vahe kahe süsti vahel, samas kui Pfizeril on vahe kuus nädalat.

Kiige sõnul tuleb üle vaadata vaktsineerimise rahastamine ja tempo tõstmine, sest rohkem tööd on vaja teha selleks, et kaitsesüstid jõuaksid inimesteni seal, kus nad liiguvad. Ministri sõnutsi on hea meel näha, et perearstid naasevad puhkustelt ja saavad olla abiks eakate vaktsineerimisel.

Kaitseminister Kalle Laanet ütles, et migratsioonikriis Valgevene-Leedu piiril pole ainult Leedu probleem, vaid puudutab igat Balti riiki – tegu on hübriidsõjaga. Laanet ütles, et Lukašenka režiimi soov on Leedu stabiilsust segada ja kõigutada. Ta sõnas, et eilsel Balti riikide kaitseministrite kohtumistel lepiti kokku küsida rahvusvahelist abi kriisi lahendamiseks.

Peaministrilt päriti, miks kultuuriminister Anneli Oti käest ei tohi küsida, kas ta on vaktsineeritud, ent üritustel võib seda küsida. Kallas vastas, et meelelahutus on vabatahtlik ning selleks, et oleks ohutu, tuleb näidata tõendit. Ta sõnas, et tuleb hoida lahus tegevusalad, kus vaktsineerimatus toob kaasa selle, et inimene on ohtlik, ja need, kus vaktsineeritus ohutust ei mõjuta. Kallase sõnul ta soovib, et kõik ministrid oleksid vaktsineeritud, sest see näitab eeskuju.