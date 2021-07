OTSE | Kallas: ühistranspordis tuleb 2. augustist kanda maski, üritustele hakkavad kehtima rangemad piirangud

Peaminister Kaja Kallas ütles, et alates 2. augustist on ühistranspordis maskikandmise kohustus. Ta ütles, et see kehtib nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimestele, sest pole võimalik lauskontrolli teha, kas ühistranspordi kasutaja on kaitsepoogitud. Peaminister sõnas, et ka mujal maailmas on maskikandmine ühistranspordis kohustuslik.