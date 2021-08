TÄITESÜSTID NOORUKESTELE?! Kas Eesti iluspetsialistid on nõus neid tegema? 

Eestis elav Helena (nimi muudetud) lasi esimesed täitesüstid huultesse teha juba 18aastaselt. „Tahtsin juba ammu huuli lopsakamaks teha. See on ikka iga inimese valik, kas ta tahab neid süste. Kui tundub, et see on vajalik, siis tuleb ikka ära proovida,“ soovitab Helena. Ta lisab, et teeb täitesüste juba üle kahe aasta ja on tulemusega väga rahul.