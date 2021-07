Töölt vabastatud vaktsineerimata kiirabitöötajad pöörduvad kohtusse 

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti poole pöördunud Eesti Kiirabi Töötajate Ametiühing (EKTA) heidab Tallinna kiirabi peaarstile Raul Adlasele ette autoritaarset juhtimisstiili, tagakiusamist ja valeandmete esitamist ning nõuab tema lahkumist. Tegemist on EKTA enda kogutud andmetega liikmetelt ja mitteliikmetelt ning pöördumise saatmine on ajaliselt kokku langenud vaktsineerimata isikute töölt vallandamisega, kuid ei ole sellega otseselt seotud, selgitas EKTAt töövaidlustes esindav advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff. Ametiühing loodi tänavu 14. mail ja selle eesmärk on esindada tervishoiutöötajaid üle Eesti mitmesuguste probleemide lahendamisel. Advokaat tuli ühele kohtumisele, et arutada töötajate olukorda, vaktsineerimise kohustuslikkust ja vajalikkust, rakendatavate meetmete eesmärki ning ametijuhendi teksti tähendust. „Kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku lepitud kohtumisel otsustas Raul Adlas, et tema ei soovi EKTAga suhelda ning teda õigus ei huvita, sellega tegelevad hiljem Tallinna linna juristid ja kohtud. EKTA kaasas advokaadi eesmärgiga suhelda tervishoiuasutustega, pidada dialoogi, parandada töökliimat ja suhteid, mitte segada tööd. Tallinna Kiirabiga dialoogi pidamine ei õnnestunud,“ rääkis Reilik-Bakhoff. „Raul Adlase väide, et ta hoolib ainult patsientidest, on demagoogiline, arvestades, et enamik etteheiteid (v.a haigekassa raha võimalik väärkasutus), mis on EKTA avalduses Tallinna linnavalitsusele, käsitlevadki Adlase võimalikke rikkumisi, millega patsiendid seatakse ohtu.“ „Vabadust armastavatele inimestele tundubki ahistamisena see, kui tööandja esitab neile nõudeid ja nõutakse korra täitmist. Sisuline küsimus on selles, et me soovime kaitsta oma patsiente nakatumise eest ja selleks on see nõue kehtestatud, et kiirabis töötaksid inimesed, kes on Covidi vastu vaktsineeritud. Kui seda nimetada ahistamiseks, siis eks ta vaktsiinivastastele on ahistamine, aga meie eesmärk on siiski patsiente kaitsta,“ on Adlas ERRile öelnud.