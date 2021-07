Maarjamäe jalgpallihall võib tulla Lasnamäele 

„Viimase paari nädala jooksul oleme kohtunud nii justiitsministri kui ka Levadia jalgpalliklubiga ning olnud kontaktis Tallinna linna esindajatega. Hetkel tundub, et olukord on võimalik lahendada kokkuleppe teel,“ ütles riigihalduse ministri nõunik Risto Kask. „FC Levadia on jätkuvalt valmis jalgpallihalli asukoha osas läbi rääkima ning sama valmisolek paistab olema ka teistel osapooltel, sealhulgas poliitilisel tasandil.“

Kase sõnul on nad kaalunud erinevaid võimalusi ning on leidnud ühe Tallinnale kuuluva kinnistu, mis peaks põhimõtteliselt jalgpallihalli ehituseks sobima. „Milliseks läbirääkimised kujunevad ning kas asenduspinnaks välja pakutud kinnistu osutub jalgpallihalli jaoks sobilikuks, sh kas selle kinnistu kasutamise detailides õnnestub kokku leppida, peaks selgus saabuma lähiajal. Juriidiliste vaidluste pidamine ei tule kindlasti kasuks ühelegi osapoolele ning usun, et neid vaidlusi õnnestub ka vältida,“ selgitas ta, kommenteerides seda, et justiitsministeerium sõlmis lepingu Ellex Raidla advokaadibürooga, et see aitaks riigil nurjata plaani ehitada Maarjamäele kommunismiohvrite memoriaali kõrvale jalgpallihalli.